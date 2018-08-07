также в разделеМир
В Беларуси задержали сразу 9 оппозиционных журналистов 12
SpaceX запустила на орбиту очередной спутник 28
В ЕС введут новые правила предоставления гражданства 47
Число пострадавших в результате взрыва в Болонье превысило 100 человек 37
В Сенате США раскрыли детали новых «сокрушительных санкций» против РФ 179
Еврокомиссия заблокировала санкции США против Ирана на территории ЕС 20
Трамп восстановил все санкции США против Ирана 32
ФБР задержало четырех россиян 25
В Италии перевернулся автобус с сезонными рабочими, погибли 12 человек 20
СМИ: Британия потребует от РФ выдать подозреваемых в химической атаке в Солсбери 115
Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт 42
В результате взрыва в Болонье обвалилась эстакада, погибли 2 человека 33
Взрыв в Болонье: 1 человек погиб, еще 65 – пострадали 40
Возле аэропорта в итальянской Болонье прогремел мощный взрыв 42
В Южном Судане закончилась гражданская война 57
В Египте акула убыла чешского туриста 65
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 142 человек 35
Испанская полиция задержала одного из главарей российской мафии 54

Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.

Пассажиров при этом попросили подождать на улице.

Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги