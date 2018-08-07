Спортивная, бодрая и радостная Оксана Марченко — сильнейший мотиватор для тех, кто до сих пор не решился заняться спортом и улучшить свою фигуру.

В последнее время теледива в Instagram всё чаще радует поклонников своими фото и видео, на которых она занимается спортом. Ничего сложного, главное — системность, уверяет Оксана, демонстрируя подтянутую фигуру и упругий, заработанный усердными тренировками пресс.

45-летняя телеведущая не стесняется фотографий без фильтров и гримма, ведь выглядит на все 100 в любой обстановке.

Cпорт у Оксаны всегда по расписанию, признается телезвезда.

«Вот потренируешься – и на душе легко», — подписала одно из своих спортивных фото Марченко.

Телеведущая не только активизировала свою жизнь в Facebook и Instagram, но месяц назад завела официальный канал на Youtube.

«Все - на борт! Официальный Youtube-канал Оксаны Марченко, где вас ждет много интересного, познавательного и эксклюзивного из моей профессиональной и личной жизни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии - и вы познакомитесь с новой Оксаной Марченко! Обещаю - будет интересно!» – обещает телеведущая.

И это еще не всё! Теледива решила вернуться на 20 лет назад и показать поклонникам свой проект «Имена» без монтажа и изменений:

«По вашим многочисленным просьбам, мои дорогие зрители, я решила вернуться на 20 лет назад и показать вам «Имена», свой авторский проект о людях, которые так или иначе были связаны с Украиной, такими, какими они были тогда. Без монтажа и изменений. Пусть все останется так, как было. Впервые я показываю проект - вместе с теми сериями, которые никогда не были в эфире», — сообщила Марченко.

Напомним, недавно мировые таблоиды облетели фото с показа Dolce & Gabbana Alta Moda 2018 в итальянском Комо, где украинская телеведущая Оксана Марченко предстала в умопомрачительном наряде от Доменико и Стефано.

«Шедевр Dolce & Gabbana, в котором Оксана Марченко появилась на показе Dolce & Gabbana Alta Moda 2018 в итальянском Комо, — не просто образ для vip-гостьи показа. Это титулованное платье, за мастерство в создании которого в апреле его авторы Доменико Дольче и Стефано Габбана получили в Нью-Йорке «Большое яблоко», — написала о событии итальянская Le Figaro.

А модный критик Бетан Холт, описывая «настоящий шедевр искусства моды, в котором появилась на показе украинская телеведущая Оксана Марченко», назвал праздник высокой моды «эстетика и красота в избытке».