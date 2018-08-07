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За семь месяцев украинский парк электромобилей пополнили 2490 авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос в Украине на 64%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Абсолютное большинство (84%) электромобилей, ставших на учет с января по июль 2018 года, были автомобили с пробегом.

Приобретая электромобиль, украинцы чаще всего останавливали свой выбор на Nissan Leaf. В результате эта модель по итогам семи месяцев сформировала почти 2/3 рынка электромобилей. Всего с начала года украинскую прописку получили 1621 Лифов.

Вторым по популярности стал BMW i3 – 182 шт. Замыкает лидерскую тройку Tesla Model S – 123 шт.

Также в десятку самых востребованных электрокаров вошли: Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 шт.; SMART Fortwo – 69 шт.; Tesla Model Х – 57 шт.; KIA Soul EV – 53 шт.; VOLKSWAGEN е-Golf – 52 шт.; TOYOTA RAV-4 EV – 46 шт.; FIAT 500е – 37 шт.

 
ForUm

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