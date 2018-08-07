Министерство охраны здоровья Украины на своей странице в Facebook опубликовало список украинских пляжей, где не рекомендует купаться.
Отмечается, что Центр общественного здоровья Минздрава зафиксировал микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) на 154 украинских пляжах по результатам исследования воды 27 июля - 3 августа.
При этом в список вошли 13 пляжей Киева: «Детский», «Предмостная слободка», «Молодежный», «Золотой», «Венеция», «Центральный», «Радуга» (р. Днепр), «Радуга» (Березняки, оз. Радуга), «Тельбын», «Черторой», «Вербный», «Пуща-Водица», «Галерный».
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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