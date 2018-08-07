также в разделеОбщество
На Прикарпатье судью поймали на взятке в €5 тысяч 10
Клыха вернули из психбольницы в колонию 10
Суд разрешил начать розыск врача-нарколога по делу Зайцевой 26
Житель Волыни пытался вывезти в Польшу девушек для сексуальной эксплуатации 16
Холодницкий одолжил своему заместителю более полумиллиона гривен 13
Апелляционный суд восстановил Бочковского в должности 49
Координатору С14 смягчили меру пресечения 22
Оксана Марченко о спорте в своей жизни: Вот потренируешься – и на душе легко 22
Адвокат: Состояние Сенцова ухудшилось, его пульс упал до 40 ударов в минуту 30
В Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков 17
Минздарв назвал пляжи, на которых не рекомендуют купаться 40
ГПУ: Расследование в отношении Костенко продолжится 17
Черный: Влиятельность Медведчука не раз помогала украинским спортсменам 48
На побережье Азовского моря провели стрельбы армейской авиации 27
В Украине впервые за жестокое обращение с животными арестовали мужчину 26
На Виннитчине НАБУ задержало за взятку главу суда 25
Партнер Манафорта: Деньги за консультации Януковича хранились в 15 зарубежных банках 26
В Украине с начала года на 10% сократилось количество ДТП 10

В конце июля полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения «Херсон» совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины, который с 2014 года находился в розыске по факту участия в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования, так называемой «ЛНР», сообщает пресс-центр штаба ООС.

В процессе досудебного расследования военные контрразведчики СБУ установили, что в 2014 году задержанный, поддавшись российской пропаганде, вступил в террористическую организацию «ЛНР», а именно батальон «Призрак», которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории «Лисичанского стеклозавода «Пролетарий».

Не получив обещанной пропагандистами «Русского мира» материальной выгоды и с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов от пророссийских бандформирований, боевик самовольно оставил службу и скрывался от правосудия, поселившись у родственников на Луганщине - на мирной территории Украины.

31 июля  следователи Лисичанского ОП ГУ НП в Луганской области задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В ходе осуществления досудебного следствия он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги