В конце июля полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения «Херсон» совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины, который с 2014 года находился в розыске по факту участия в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования, так называемой «ЛНР», сообщает пресс-центр штаба ООС.

В процессе досудебного расследования военные контрразведчики СБУ установили, что в 2014 году задержанный, поддавшись российской пропаганде, вступил в террористическую организацию «ЛНР», а именно батальон «Призрак», которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории «Лисичанского стеклозавода «Пролетарий».

Не получив обещанной пропагандистами «Русского мира» материальной выгоды и с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов от пророссийских бандформирований, боевик самовольно оставил службу и скрывался от правосудия, поселившись у родственников на Луганщине - на мирной территории Украины.

31 июля следователи Лисичанского ОП ГУ НП в Луганской области задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В ходе осуществления досудебного следствия он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд.