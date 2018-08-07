По словам президента Федерации боевого самбо Украины Эльхана Велиева, после того, как в 2013 году почетным президентом Федерации стал Виктор Медведчук, команда спортсменов забыла о проблемах с финансированием и сосредоточилась на тренировках, что резко увеличило число ее побед.

«В 2013 году почетным президентом у нас стал Виктор Владимирович Медведчук. И, в принципе, с этого момента, действительно, у нас пошли победы. Есть какие-то вопросы, проблемы, особенно у спортсменов — сборы, но вопрос с финансированием всегда закрывается, неважно какая сумма, база, важно, чтобы спортсмены ездили и побеждали», — рассказывает Велиев в документальном фильме «Мистецтво перемагати», который увидели зрители телеканала «112 Украина».

По словам вице-президента Федерации боевого самбо Украины, Виктора Черного, когда украинских спортсменов не пригласили на турнир в Сочи в 2013 году, помогла влиятельность Виктора Медведчука и его доверительные отношения с президентом РФ.

«Мне звонит Виктор Владимирович Медведчук, говорит, Витя, я договорился, что наши спортсмены примут участие. Вот тебе телефон, звони в Москву. Я звоню в Москву, говорю: «ребята, я такой-то. Наши спортсмены должны участвовать в турнире в Сочи». Мне говорят, мол, у нас пары сложены. Я отвечаю: вы, наверное, не поняли, я звоню от имени Виктора Медведчука, который договорился с президентом России Путиным о том, что наши украинские спортсмены будут участвовать в турнире «Самбо 70» в Сочи. Через 15 минут они мне отзваниваются, говорят: извините, да, все нормально, давайте согласуем, какие спортсмены поедут», — рассказал Виктор Черный.

В декабре 2017 года сборная команда Украины по боевому самбо в Таджикистане стала чемпионами мира в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые медали.

Тогда в финале победили близнецы Владислав и Дмитрий Парубченко, Ярослав Амосов, Владислав Ильин. Каждый из них стал чемпионом мира поодиночке, но они еще не знали, что через несколько часов, когда судьи подобьют все результаты боев, Украина – пока единственная из всех стран – впервые в истории боевого самбо подвинет сборную России с первого места в командном зачете.

«Когда-то изначально мы поставили себе цель, чтобы все-таки стать сильнейшими, и выиграть в команде чемпионат мира. Когда я озвучивал эти цели – многие из других стран улыбались. Мне все говорили: ты хоть понимаешь, что это невозможно? Я говорю: не бывает невозможного ничего», — добавил Эльхан Велиев.