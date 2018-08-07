также в разделеСтолица
С августа в Киеве за вывоз мусора придется платить отдельно 19
Легальные МАФы в столице обозначат специальными голограммами 15
В Киеве из автомобиля похитили 100 тысяч 20
В столице у женщины украли 2 миллиона 43
Костенко прибыл в Киев 73
В Киеве неизвестные напали на дом журналистки 35
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку 26
В Киеве демонтировали шесть киосков с шаурмой 19
Число отравившихся шаурмой в столице достигло 93 человек 24
В Киеве на 10 дней ограничат движение по Южному мосту 24
В Киеве Mercedes вылетел с дороги и перевернулся, водитель сгорел заживо 79
Единственный мусоросжигательный завод в Украине закрывают на ремонт 31
В Киеве проверили более 50 киосков с шаурмой, некоторые «немедленно» закрывались 26
В Киеве на выходных частично перекроют Северный мост 20
Суд арестовал Hummer, под колесам которого погиб ребенок в Киеве 20
Новый начальник управления СБУ в Киеве и области – что известно об Олеге Валендюке 33
В Киеве закроют центральные станции метро 56
Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человек 33

Во вторник, 7 августа, в Киеве столкнулись Ford и патрульная Hyundai. Дорогу авто не поделили на перекрестке улиц Хорива и Почайнинской.

Авария случилась примерно в 12:15, сообщает Информатор.

По словам водителя Ford, он ехал по главной дороге — вверх по улице Почайнинской в сторону центра. А патрулька двигалась по улице Хорива. Водитель говорит, что полицейские его не пропустили, из-за чего и произошло столкновение. Никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция. Из-за аварии по улице Хорива образовалась пробка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги