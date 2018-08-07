Во вторник, 7 августа, в Киеве столкнулись Ford и патрульная Hyundai. Дорогу авто не поделили на перекрестке улиц Хорива и Почайнинской.
Авария случилась примерно в 12:15, сообщает Информатор.
По словам водителя Ford, он ехал по главной дороге — вверх по улице Почайнинской в сторону центра. А патрулька двигалась по улице Хорива. Водитель говорит, что полицейские его не пропустили, из-за чего и произошло столкновение. Никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция. Из-за аварии по улице Хорива образовалась пробка.
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