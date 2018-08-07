По мнению публициста Виталия Портникова, существует сценарий, по которому лидера пророссийского движения «Украинский выбор», экс-главу Администрации президента Виктора Медведчука готовят в президенты. Об этом эксперт заявил в эфире Еспресо.TV.

«Если не удастся сохранить государствосозидающий курс и если популистские силы (при этом не имеет значения, кто их будет персонифицировать) победят на президентских выборах 2019 года, то в 2021 году президентом Украины станет Виктор Медведчук», – считает Портников.

Не исключено, что такое назначение произойдет даже не в результате выборов, добавил публицист.

«Возможно, он уже будет премьером в «Правительстве национального единства». Возможно, президент уйдет в отставку по состоянию здоровья, а он, как председатель Верховной Рады (кстати, его очень легко избрать на эту должность) начнет выполнять обязанности. Вот Вам и вся история. Очень просто», — пояснил Портников.

Сам Медведчук, по мнению публициста, активно готовится занять президентское кресло, о чем свидетельствуют его концептуальные интервью крупнейшим и влиятельнейшим мировым СМИ.

«Вы видели его интервью ВВС? Какое там кредо заявленное? «Я - украинский политик», «я - патриот своей страны», «я делаю все, что могу для своей страны», «Ну, да. Я могу разговаривать с Порошенко и Путиным. Могу, но не хочу»... Там были объяснения, что он действует только в интересах Украины», «в интересах собственного государства». Но дело не в этом, а в то, что он дает концептуальные интервью мировым средствам информации. ВВС это же крупная корпорация, а Медведчук - это ньюсмейкер», – обратил внимание Портников.