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«Луценко все время занимается манипуляциями. У ГПУ нет ничего против Медведчука, но они всё время пытаются втянуть его в дело Савченко—Рубана. Так, без сомнения, ведут себя слабые люди и слабые политики», — сказал в эфире NewsOne политолог Вячеслав Пиховшек, комментируя брифинг генпрокурора.

По словам Пиховшека, он внимательно смотрел весь брифинг Луценко, и поскольку много лет знаком с нынешним генпрокурором, то по выражению его лица увидел, что заявления Луценко не имеют ничего общего с реальностью.

«Во время этого брифинга у него все время было такое лицо, как будто он извергал из себя то, что имеет весьма отдаленное отношение к реальности. Луценко сделал какую-то совершенно жалкую попытку вплести фамилию Виктора Медведчука в этот процесс. Я знаю совершенно точно, что никакого юридического или другого статуса у Виктора Медведчука в связи с делом – Савченко и Рубана, нет. Я спрашивал у Савченко – они незнакомы. Медведчук не знает этих людей. И Луценко в данной ситуации просто манипулирует», — утверждает Пиховшек.

Цель подобной манипуляции, считает он, — сделать вброс в СМИ и заставить сотрудников Медведчука как минимум оправдываться, опровергая утверждение генпрокурора.

«Получается, что вы опровергаете — значит, вы уже в чем-то оправдываетесь. Так вот Луценко все время занимается этими манипуляциями. У них нет ничего против Медведчука. Так, обратите внимание – ведут себя без сомнения слабые люди и слабые политики. Было бы что, давно бы и конкретно предъявили. И это касается не только Виктора Владимировича – любого человека. Попытка очернения Медведчука – это обычная технология таких людей, когда нечего сказать»,— подытожил Вячеслав Пиховшек.
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