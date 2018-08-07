Сегодня, 7 августа, впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в Одессе объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Киевский суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

«Это действительно первый случай привлечения к ответственности лица за такое преступление, с чем вас коллеги, общество и зоозащитники и поздравляю. Это стало возможным благодаря сотрудничеству зоозащитников и и правоохранителей», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 22 июня 2017 года Верховная Рада Украина приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)».

1 августа данный закон подписал Президент Петр Порошенко.

4 августа 2017 года закон вступил в силу.