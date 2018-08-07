Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с работниками управления СБУ в Винницкой области разоблачили в получении неправомерной выгоды судью одного из районных судов Винницкой области, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

6 августа служителю Фемиды, который одновременно исполнял обязанности председателя суда, сообщаено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.3. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Сейчас готовится представление в Высший совет правосудия в отношении отстранения судьи от правосудия.

НАБУ, САП и СБУ разоблачили служителя Фемиды 2 августа в момент получения 20 тыс. грн неправомерной выгоды через посредника - адвоката. По данным следствия, взятка предназначалась за принятие судейского решения о закрытии дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 130 КУоАП, в отношении жителя области.

7 августа сообщено о подозрении адвокату-посреднику.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года.