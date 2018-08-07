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В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

«Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми «золотыми паспортами» с большим беспокойством», - сказала Юрова.

По ее словам, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогостоящей недвижимости.

В отчете упоминаются, например, Кипр, Мальта и Греция, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые «золотые визы») или полноценное гражданство лицам из Китая или бывших республик СССР.

«Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больше усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги», - добавила Юрова.

Начиная с 2013 года кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.
ForUm

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