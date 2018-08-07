В Киеве легально установленные объекты передвижной торговли будут обозначать специальными голограммами, сообщает пресс-служба КГГА.

Специальная голограмма, которая размещена, например, на автокофейнн, коляске по продаже напитков или торговой палатке является подтверждением законности установления и торговли. Пилотный проект по размещению голографической визуализации договора на размещение средств передвижной и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети внедряется коммунальным предприятием «Городской магазин», что подчинено Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Отмечается, что основной целью этого проекта является идентификация предпринимателя и средства торговли согласно заключенного договора с КП «Городской магазин». По мнению разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.

«На сегодняшний день пилотный проект реализован на территории парка «Партизанской славы» в Киеве. Так, по состоянию на начало августа выданы 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 - на объекты сезонной торговли. До конца месяца планируем обеспечить голограммами все легально установленные точки мелкорозничной торговли в городе Киеве», - сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Голограммы выдаются КП «Городской магазин» на все средства передвижной и объекты сезонной торговли, право на размещение которых получено на открытых торгах, по которым заключены договоры и в отношении которых уплачены соответствующие средства.

Все самовольно размещенные средства передвижной и объекты сезонной торговли подлежат демонтажу в соответствии с Правилами благоустройства города Киева, утвержденными решением Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.12.2008 № 1051/1051.