Вчера, 6 августа, в столице трое неизвестных из автомобиля похитили 100 тыс. гривен, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие произошло около 18:00 на ул. Здолбуновской. По словам 40-летней потерпевшей, она вместе с водителем подъехали на парковку одного из торговых центров в собственных делах. В какой-то момент к их машине подбежали трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили стекло задней двери «Тойоты» и из салона забрали сумку с 100 тыс. гривен. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле «Фольксваген».

На розыск преступников ориентированы наряды столичной полиции и введен специальный оперативный план.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого УП ГУНП в Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому преступлению.