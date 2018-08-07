Число раненных при взрыве возле аэропорта в итальянском городе Болонья превысило 100 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание RaiNews.

55 пациентов были доставлены в больницу Маджоре в Болонье с ожогами с первой до третьей степени. 18 человек были отправлены в близлежащие больницы, в Будрио, Сан-Джованни и Бентивольо. Двух людей привезли в Чезену и Парму в серьезном состоянии.

Десять пациентов с легкими травмами поступили в больницу в Баццано.

Среди пострадавших были также 11 полицейских и два регулировщика движения.

Напомним, 6 августа на трассе в районе города Болонья произошел взрыв с последующим возгоранием на трассе неподалеку от аэропорта.

Сообщалось о гибели 2 человек и 65 пострадавих.