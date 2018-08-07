Вчера, 6 августа, в Петропавловской Борщаговке под Киевом было совершено дерзкое нападение двух молодых людей спортивной внешности на пожилую женщину за замечание по поводу бросания бутылки не в мусорник
Об этом сообщают «Вартови Еспресо».
Парни наносили женщине удары в лицо, после чего потерпевшая потеряла сознание. Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали.
В нападающих свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по тхэквондо Сандуляк Юрий Владимирович.
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