также в разделеПолитика
Порошенко провел неделю в частной поездке в ЕС 47
Украина подает в ЕСПЧ новый иск против РФ по политзаключенным 17
Бабанин: Позиция Медведчука по Януковичу в 2014 году стала декларацией неотвратимости ответственности беглого экс-президента 84
Эксперт: Есть несколько вариантов урегулирования конфликта на Донбассе, и Украине пора сосредоточиться на одном из них 211
МИД выразил протест в связи визитом Путина в оккупированный Крым 31
Порошенко: ЕС возьмет «патронаж» над некоторыми городами Донбасса для их восстановления 105
Порошенко собирает «дипломатическое войско» 147
Путин приехал в Крым посмотреть балет 90
Путин подписал закон о недрах в Крыму 123
Нимченко: Встреча Трамп-Путин подтвердила, что Донбасс остается исключительно проблемой Украины 228
Новинский ответил прокурорам по поводу своего гражданства 71
Порошенко созвонился с освобожденным политзаключенным 23
Украина может запретить въезд «куратору Закарпатья» 43
Бурлаченко: Репутация Медведчука способна привлечь «антимайданный» электорат, который ждет мира и восстановления связей с Россией 136
Константин Грищенко: У Медведчука и у Порошенко совершенно разные подходы и установки, невзирая на широкий политический опыт 71
МИД Венгрии: Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО 141
«Украинский выбор — Право народа» уличил генпрокурора во лжи и озвучивании фейков 78
КИУ: Бойко, Вилкул и Тимошенко полностью игнорируют работу в комитетах 75

Международные механизмы влияния, в том числе санкции против России, должны усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против соседних стран и свои попытки подорвать международное право и мировой порядок.

Об этом заявил в понедельник временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине начала российско-грузинской войны, сообщает Укринформ.

«Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что Россия понимает только язык силы», - заявил представитель Украины.

Он также призвал ООН «быть более активными» в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах.

«Несмотря на наличие соответствующих механизмов, таких как Женевские международные дискуссии, Нормандский формат или Трехсторонняя контактная группа, Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию», - подчеркнул украинский дипломат.

Но более важным, по его словам, должна оставаться последовательная и консолидированная политика международного сообщества в отношении российской оккупации и аннексии для обеспечения мирного решения конфликтов в регионе и мире.

«Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям», - отметил представитель Украинской миссии при ООН.

Он также подчеркнул, что Россия, как государство-оккупант, имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.

«Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила», - подчеркнул представитель Миссии Украины при ООН.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги