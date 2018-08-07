Международные механизмы влияния, в том числе санкции против России, должны усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против соседних стран и свои попытки подорвать международное право и мировой порядок.

Об этом заявил в понедельник временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине начала российско-грузинской войны, сообщает Укринформ.

«Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что Россия понимает только язык силы», - заявил представитель Украины.

Он также призвал ООН «быть более активными» в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах.

«Несмотря на наличие соответствующих механизмов, таких как Женевские международные дискуссии, Нормандский формат или Трехсторонняя контактная группа, Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию», - подчеркнул украинский дипломат.

Но более важным, по его словам, должна оставаться последовательная и консолидированная политика международного сообщества в отношении российской оккупации и аннексии для обеспечения мирного решения конфликтов в регионе и мире.

«Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям», - отметил представитель Украинской миссии при ООН.

Он также подчеркнул, что Россия, как государство-оккупант, имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.

«Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила», - подчеркнул представитель Миссии Украины при ООН.