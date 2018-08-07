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Сенатор-демократ Бен Кардин рассказал о проекте новых санкций в отношении России, которые призваны наказать ее в случае попыток вмешательства в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.

Кардин выразил мнение, что заявления президента США дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы, поэтому сам Кардин видит задачей законодателей четко показать президенту России, что его недружественные действия должны прекратиться, сообщает УНИАН.

«Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект относительно санкций усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные в связи с законом Магнитского, из-за которых олигархи не могут приезжать в США. Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий», - рассказал законодатель-демократ.

Кардин также отметил, что администрация Трампа занимает решительную позицию в отношении России и предпринимает необходимые меры для защиты США, но выразил сожаление, что лично президент США не выступил решительно против Путина. «Мы видим, что наши правительственные учреждения делают все, как надо. Министерство национальной безопасности работает со штатами, чтобы защитить нашу инфраструктуру в ходе выборов. Поэтому я думаю, что наши учреждения прибегают к актуальным действиям. Не хватает только капитана - нашего президента», - отметил законодатель.

Напомним, 2 августа в Соединенных Штатах Америки шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий представили проект закона об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций. 
ForUm

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