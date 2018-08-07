Европейский Союз принял решение активировать блокирующий регламент, который защитит европейские компании от действия санкций, позволив организациям компенсировать ущерб от их выполнения, сообщает Укринформ.

«Блокирующий регламент Евросоюза объявляет на его территории юридически ничтожными любые решения иностранных судов, вынесенные в поддержку антииранских санкций и запрещает европейским структурам выполнять их, за исключением тех ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Европейской комиссии», - говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и главы МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана.

По их мнению, снятие санкций с Ирана является «неотъемлемой частью» договоренностей, нацеленных не только на улучшение торговых и экономических отношений с Ираном, но и на улучшение жизни иранских граждан».

Тем временем, опасаясь последствий санкций США, о своем уходе из Ирана уже объявили такие крупные компании, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens.

Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами.

6 августа официальный Вашингтон восстановил все санкции США против Тегерана.