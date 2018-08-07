Российская компания «Газпром» приостановила свою программу внешних заимствований из-за судебного спора с «Нафтогазом» и ухудшения отношений с Западом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Арест активов «Газпрома» в Великобритании в рамках спора с украинским «Нафтогазом» ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков», - сказали агентству три источника, знакомые с ситуацией.

Программу кредитования остановили в частности из-за возможности замораживания активов – соответствующее решение принял в июне Коммерческий суд города Лондон.

После этого «Газпром» начал сталкиваться с более дорогими предложениями по займам и отменил планы относительно выпуска еврооблигаций.

Собеседники агентства сообщили, что решение суда, вероятно, напугало западные банки, которые работают с «Газпромом», поскольку оно повышает вероятность того, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены.

Напомним, в Швейцарии оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

4 июля Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Также суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Позже «Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании в Нидерландах.

Кроме того, коммерческий суд Лондона по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома».