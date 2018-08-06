Освобожденный из российской колонии крымский активист Александр Костенко прибыл в Киев.

Херсонский городской суд постановил взять под стражу Николая Новикова, которого подозревают в нападении на Екатерину Гандзюк, до 1 октября включительно.

Фото: Херсон Daily

Ранее юрист Маси Найем опубликовал фото и назвал имя подозреваемого.

На трассе в районе города Болонья произошел взрыв с последующим возгоранием на трассе неподалеку от аэропорта.

Погибли 2 человека, а 65 – пострадали.

Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также заявил, что Министерство инфраструктуры Украины намерено в течение 5 лет отменить использование в «Укрзализныце» плацкартных вагонов.

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро.

На острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км на северо-восток от города Матарам.

Число погибших в результате землетрясения составило 142 человека.