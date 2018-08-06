Освобожденный из российской колонии крымчанин Александр Костенко заявляет, что ничего не будет комментировать свое пребывание в России, пока не пообщается с украинскими спецслужбами.

Он приехал в один из жилых районов Киева в сопровождении дипломатов, где его ожидала его мать и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова По его словам, после тюрьмы он чувствует себя «не очень хорошо».

«Я хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся. Это особенно Министерство иностранных дел, Людмиле Леонтьевне (Денисовой), Петру Алексеевичу (Порошенко) и всему МИД, который находится в Москве (дипломатам посольства Украины в России)», - сказал Костенко.

Также он сообщил, что у него болит рука: «Сломали».

В свою очередь омбудсмен Денисова ответила, что сломанную руку будут лечить.

Также его попросили прокомментировать информацию, что у него якобы есть российский паспорт. «Я еще сейчас не буду ничего комментировать, потому что со спецслужбами поговорю», - отметил Костенко. Кроме того, у него спросили, есть ли к нему вопросы со стороны СБУ. «Я поговорю с СБУ...», - сказал он, но в этот момент его перебила Денисова, сказав, что уже предоставлено «достаточно» информации.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу. В тот же день он прибыл в Киев.

В МИД заявили, что Костенко въехал в Украину по украинскому паспорту.