В июле Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зарегистрировала на оккупированной территории Донецкой области рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

«По сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентное - более чем на 200 единиц, или в 8,5 раза - рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области, размещение которых в данных районах является грубым нарушением Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

В частности, по данным Украинской стороны СЦКК, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное.

Отмечается, что такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.