По словам главы правительства России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», сообщает РБК.



«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — сказал он.



Медведев отметил, что вооруженную агрессию против Грузии в 2018 году можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует «крайне негативно», если Украина или Грузия вступит в НАТО.