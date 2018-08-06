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По словам главы правительства России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», сообщает РБК.

«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — сказал он.

Медведев отметил, что вооруженную агрессию против Грузии в 2018 году можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует «крайне негативно», если Украина или Грузия вступит в НАТО.
ForUm

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