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Вчера, 5 августа, в Запорожье 17-летняя девушка за рулем автомобиля врезалась в служебное авто полиции, а после наехала на двух пешеходов и попыталась скрыться с места происшествия, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья в Facebook.

Отмечается, что в 23:30 на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская, водитель автомобиля Daewoo Racer во время маневра не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со служебным автомобилем полиции, после чего совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП.

Сразу другим экипажем патрульной полиции автомобиль был заблокирован и остановлен.

За рулем находилась 17 летняя девушка, которая пояснила, что право управления ей было передано пассажиром. Им оказался гражданин 1990 года рождения, который находился с признаками алкогольного опьянения и подтвердил объяснения девушки. Также инспекторы установили, что 27 летний пассажир, который к тому же оказался владельцем автомобиля в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности в июле 2018 года патрульными на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В результате ДТП пешеходы были госпитализированы в больницу с многочисленными переломами.
ForUm

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