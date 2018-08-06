Поспешность, с которой украинский суд пытается вынести приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу, свидетельствует о том, что в этом деле очень много прежде всего политических составляющих, считает политический эксперт Олега Бабанин.

По его мнению, корни такой ситуации надо искать еще в 2014 году, когда после прихода к власти нынешней команды встал вопрос о привлечении Виктора Януковича к ответственности.

«Фактически первым серьезным и обоснованным заявлением, которое в конечном итоге сдвинуло с места этот воз, стало заявление украинского политика Виктора Медведчука, заявившего еще 13 марта 2014 года о том, то Виктор Янукович должен предстать перед судом. Такая позиция Медведчука в той конфликтной ситуации, в которой находилась Украина, стала декларацией неотвратимости ответственности», — сказал Бабанин в эфире NewsOne.

А то, что мы видим сегодня в Оболонском суде — это в определенном смысле следствие ситуации, в которой, если к человеку есть претензии, он должен понести ответственность, или предстать перед судом и доказать, что не виновен, добавил эксперт.