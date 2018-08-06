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Вчера, 5 июля, в Знаменке Кировоградской области воздушный шар, на котором осуществляли прогулку 5 человек, застрял на дереве, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. .

Отмечается, что в 20:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. М. Грушевского воздушный шар, на котором осуществляли прогулку 5 граждан, зацепился за ветки дерева и нужна помощь спасателей.

Бойцы 18-й Государственной пожарно-спасательной части Знаменки с помощью автолестницы сняли 5 человек (3 взрослых и 2 детей) с дерева. В медицинской помощи граждане не нуждались.
ForUm

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