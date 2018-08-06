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Одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины является рост средней зарплаты, который по итогам года может достичь 10 тыс. грн. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. грн. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тыс. грн», - сказал Гройсман.

Он отметил, что достижению цели способствует вся экономическая политика правительства - в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемам. «У нас цель одна - Украина должна быть сильной», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, средняя заработная плата в Украине за июнь 2018 года выросла на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ForUm

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