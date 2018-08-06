Есть несколько вариантов урегулирования конфликта на Донбассе, и Украине пора сосредоточиться на одном из них. Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал политический аналитик Василий Вакаров.

По мнению политического эксперта, Украина вынуждена играть в политическую игру, на которую «подписалась» в 2014 году, в то время как «западные партнеры» настаивают на продолжении действия специального закона о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Вакаров уверен, что у нынешнего руководства Украины нет каких-либо предложений о конкретных шагах, которые касались бы установления мира на Донбассе. Но в то же время и президент Петр Порошенко, и глава МИД Украины Павел Климкин настаивают, что также и со стороны РФ не придерживаются Минских договоренностей.

Вакаров подчеркнул, что с точки зрения экономики и сегодняшних реалий неподконтрольная территория Донбасса выпадает из-под экономического контроля Украины, начиная с валюты и заканчивая автомобильными номерами, и потому население этих регионов теряет лояльность к украинской власти.

«И если мы говорим о формальной части, что мы должны играть в одну игру с западными партнерами, мы, к сожалению, теряем то, что называется реальным нашим влиянием на этих людей. И с этой точки зрения наша власть либо ничего не делает, либо делает очень небольшие шаги, чтобы это изменить», - убежден Вакаров.

По его мнению, одним из вариантов урегулирования конфликта на Донбассе является вариант, предложенный новой политической силой Вадима Рабиновича «За життя». Он озвучивает мысль о прямых переговорах с лидерами «ДНР» и «ЛНР», и это один из путей урегулирования конфликта.

«И я слышу господина Медведчука, который говорит о том, что надо переходить на исполнение Минских соглашений совсем не так, как мы их реализуем сейчас», - уверен Вакаров.

Кроме того, политэксперт отмечает, что для Украины было бы полезно сосредоточиться на плане Штайнмайера, который, по мнению Макарова, является компромиссом между позицией США и России.