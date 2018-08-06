Хорошие новости - крипту узаконят. Плохие - индустрию могут зарегулировать в лучших традициях наших чиновников

Украина все ближе к тому, чтобы дать криптовалютам легальный статус. Но помимо этого статуса они получат налог и регулирование.

Как выяснила LIGA.net, в ближайшее время в Верховной Раде появится коллективный законопроект, которых предполагает введение налога в размере 5% на вывод криптоактивов из биржи в фиат (в реальные деньги). Над документом работает депутат БПП Алексей Мушак. Он ранее рассказывал, что делает это совместно с группой из 20 представителей разных компаний.

Первый компромисс

Алексей Мушак сообщил LIGA.net, что законопроект будет подан в парламент от группы народных депутатов в сентябре. Налогообложение в размере 5% на разницу между ценой продажи токена и задокументированной ценой его покупки (или стоимостью майнинга) планируется ввести с 2019 года на временной основе - до 2025 года. Физические лица будут платить еще и военный сбор в размере 1,5%. Налог будет действовать только на вывод средств в фиат или при покупке товаров и услуг (недвижимости, например). Операции между различными криптовалютами облагать налогом не будут.

План законопроекта

«Государство не должно трогать обмен крипты на крипту. Но выход в фиат или в реальный сектор (покупка товаров) нужно зафиксировать. 5% выглядят оптимальным вариантом. По сути - это цена легализации дохода от работы с криптой», - отмечает управляющий партнер ЮК Юскутум Артем Афян.

По словам Мушака, участники рынка воспринимают проект позитивно. Журналист LIGA.net неофициально пообщался с владельцем одной из криптобирж, который сказал, что указанная в законопроекте ставка - это компромисс с налоговым комитетом ВР. «Я поддерживаю ноль, но и шансы будут ноль», - уточнил он.

Не до конца ясны объемы рынка, на котором будет действовать новый налог. Сам Алексей Мушак слышал о цифре в 2-3 млрд грн. Но точных данных не имеет.

Если уж регулировать - то все

Согласно проекту Алексея Мушака, регулятором рынка криптовалют выступит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Ее руководитель Тимур Хромаев отчитался недавно о том, что ведомство уже даже подготовило концепцию по регулированию операций с криптовалютами. Она пока не публичная. Но, судя по инфографике, комиссия собирается взяться не только за лицензирование криптобирж и криптообменников, но и за регулирование рынка ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде продажи токенов).

«Комиссия будет устанавливать порядок и требования к процедуре проведения ICO», - уточнили в пресс-службе регулятора.

Как уточнили в комиссии, сейчас существует ряд проблем, связанных с непредсказуемыми правовыми последствиями от деятельности с криптой и с защитой прав потребителей на этом рынке. Как считает советник главы Агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко, регулирование ICO национальной комиссией по ценным бумагам должно осуществляться для защиты инвесторов, но ни в коем случае ради самого регулирования.

Александр Момот, СЕО проекта REMME, который в феврале поднял на ICO около $18 млн за 24 часа, вообще говорит, что для стимулирования криптосферы нужно наоборот объявить налоговые и регуляторные каникулы. «Наши этого не понимают. Привыкли подходить к вопросу как обычно. Эта индустрия очень тонкая, даже в развитых юрисдикциях плохо поддается контролю», - уточняет он.

Примечательно, что соседняя Беларусь, еще в конце прошлого года легализовала криптовалюту, майнинг и прочие явления из криптоэкономики. Но при этом президент страны Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому все отрасль освобождается от налогов до 2023 года.

Управляющий партнер инвестфонда AVentures Capital Андрей Колодюк считает, что ключевых криптоигроков (биржи, обменники) с хорошей репутацией на глобальном рынке, следует допускать в Украину не по лицензиям, а по заявочной процедуре. То есть такая компания просто должна уведомить государство о начале своей деятельности. В рамках внутренних правил, разумеется. По словам Колодюка, в UVCA (Украинская ассоциация венчурного и частного капитала - Ред.) уже обратились две крупные мировые криптобиржи, которые интересуются, когда в Украине появятся локальные банки, лицензированные на обменные операции фиата в крипту и наоборот.