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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная цельные во Украина» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)» A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)» A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Автономная Республика Крым и г. Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. «Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давала надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введением санкций против РФ как государства-оккупанта», – сказано в сообщении.

Напомним, 4 августа президент РФ Владимир Путин приехал в оккупированный Крым.
ForUm

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