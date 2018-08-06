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В Киеве на эстакадном выезде на Южный мостовой переход на 10 дней частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

«С 08.08.2018 до 28.08.2018 в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения», – говорится в сообщении.
ForUm

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