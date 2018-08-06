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Стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане в воскресенье, 5 августа, подписали мирный договор, сообщает DW.

Президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране. "Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране, где последние пять лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар. Согласно этому договору, Машар возвращается на должность вице-президента. Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан.

С начала гражданской войны тут погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов обратились в бегство. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.
ForUm

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