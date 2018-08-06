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Чешский турист погиб в результате нападения акулы в Красном море у берегов Египта.

«Мужчина погиб в 20 километрах к северу от города Марса-Алам в результате нападения акулы», - заявил председатель городского совета генерал Атеф Вагди, сообщает Укринформ.

Министерство здравоохранения координирует передачу тела чешскому посольству.

Человеческие останки были найдены на пляже возле курортного городка Марса-Алам, где, как предполагается, мужчина отдыхал с семьей.

Министерство окружающей среды создало комитет для расследования смерти туриста.
ForUm

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