Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что регулярно получает угрозы в свой адрес.
Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
«Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу», - отметил СЕО «Нафтогаза».
На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: «Я не могу это комментировать».
Напомним, «Нафтогаз» приобрел для Коболева бронированный Cadillac Escalade. Он объяснил покупку этого авто требованием службы безопасности.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время