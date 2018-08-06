Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что регулярно получает угрозы в свой адрес.

Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

«Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу», - отметил СЕО «Нафтогаза».

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: «Я не могу это комментировать».

Напомним, «Нафтогаз» приобрел для Коболева бронированный Cadillac Escalade. Он объяснил покупку этого авто требованием службы безопасности.