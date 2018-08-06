ГП «Столовая управления делами Аппарата Верховной Рады Украины» 9 июля по результатам тендера заказало ООО «Фудс Компани Лтд» продуктов на 720 тыс грн. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на информацию в системе ProZorro.

До августа 2019 года поставят муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто.

Наибольшая сумма в 300 тыс. грн. пойдет на 20 т пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 грн/кг с НДС. Товар будут оплачивать в течение двух недель после поставки. Победитель подал сертификат качества на пшеничную муку высшего сорта производства филиала «Кролевецкий комбинат хлебопродуктов» ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» («ГПЗКУ», Кролевец Сумской области).

На сайте самой «Фудс Компани Лтд» кролевецкая пшеничная мука высшего сорта продается вдвое дешевле - по 385 грн за 50-килограммовый мешок или 7,70 грн/кг.

Кроме того, белоцерковская мука высшего сорта в килограммовых пачках там стоит в полтора раза дешевле - по 10,00 грн/кг.

В открытых источниках цены на муку высшего сорта не превышают 8 грн/кг.

В других тендерах тоже можно найти до двух раз более низкие цены. Например, в июле КП «Киевский метрополитен» заказало муку высшего сорта по 8,28 грн/кг с НДС.

Цена сделки на 0,008%, или 58,50 грн ниже ожидаемой стоимости закупки.

Киевской «Фудс Компани Лтд» владеют киевляне Леонид Моруженко и Наталья Вивденко.

В этом году фирма получила два подотряда парламентской столовой на 321 тыс. грн, а в 2016 году - один подряд Терцентра соцобслуживания Святошинского района Киева на 2 тыс. грн.

Единственный конкурент ООО «Люксспецметалопоставка» не загрузил ни одного документа, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Соперник из села Петропавловская Борщаговка под Киевом принадлежит луганчанам Михаилу Гуфрию и Наталье Вивденко - вышеупомянутой владелице фирмы-победителя.

Гуфрий также владеет луганскими ООО «Лугспецметалопоставка» и ООО «Торгово-коммерческая фирма «Балка Плюс» с Юрием Вивденко.

Директором ГП «Столовая» является Николай Бобренко. Его жена Алла Долгопят работала и числилась соучредителем в ООО «Бениш Джи Пи Эс Украина», которое при Януковиче было крупнейшим поставщиком систем GPS-навигации для госсектора. Ранее основателем «Бениш Джи Пи Эс Украина» был также Евгений Фельдшеров, внештатный советник экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в 2013 году.