также в разделеЭкономика
Омелян: Кабмин собирается прекратить железнодорожное сообщение с РФ 38
Омелян: У портов Бердянска и Мариуполя возникают проблемы из-за России 123
С осени реальный рост тарифов на ж/д перевозки достиг 40% 43
В Украине могут усилить контроль за денежными переводами 74
В этом году планируют повысить пенсии 161
Украинцам предложат субсидии в случае подорожания газа 31
За два года система ProZorro сэкономила Украине 52 миллиарда 20
Остаток средств в Госказначействе упал до минимума с 2014 года 61
ЕБРР может выделить «Нафтогазу» $100 миллионов кредита на закупку газа 19
Украина заняла 6 место в рейтинге ведения бизнеса для корпораций 59
Халковский отработал миллион Продана 28
Курс гривни продолжает падение 65
«Укрзализныця» решила закупить реле российской компании 66
«Украина без контрабанды»: За месяц госбюджет получил 37,5 миллиарда таможенных платежей 23
СМИ: США поддерживают РФ в «транзитной войне» с Украиной 137
Глава совета НБУ назвал причины подорожания доллара 76
Дефицит госбюджета достиг почти 10 миллиардов 61
Украинские ПХГ уже заполнили на 40% 56

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро.

«Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка», - говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 6 августа, сообщает DW.

Süddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Треть опрошенных компаний в Украине заявили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, потери украинского бюджет от контрабанды достигают 4 млрд долл. в год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги