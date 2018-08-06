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Вчера, 5 августа, около 16:00  вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области в результате столкновения 3 автомобилей погиб 1 человек, 7 – получили травмы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Выехав на место ДТП, полицейские выяснили, что, двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам внезапно выехал на встречную полосу. Задев там микроавтобус Ford Transit, автомобиль потом лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

На момент столкновении в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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