Сегодня, 6 августа, около трех ночи в Голосеевском районе столицы автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся, сообщают «Вартові.Еспресо».

Как рассказал свидетель событий, еще до того, как авто вспыхнуло, он пытался вытащить назходившегося без сознания водителя, однако самостоятельно не смог и позвал сотрудников полиции охраны, находившихся неподалеку.

Но, по словам свидетеля, полицейские отказались вытаскивать человека из опрокинутого авто. Через несколько минут Mercedes загорелся.

Свидетель пытался потушить автомобиль своим огнетушителем, однако пламя удалось укротить только спасателям ГосЧС. Водитель сгорел в своем автомобиле.