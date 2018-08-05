Государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Виктор Овсянников 3 августа встретился со своим подзащитным на территории Российской Федерации.
Об этом адвокат сообщил в Facebook.
«Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде», - написал он.
Напомним, 1 августа Оболонский суд принял решение заменить назначенного Януковичу госадвоката Овсянникова.
Суд ссылался на то, что Овсянников от центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи три раза в среду «самовольно покинул заседание».
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