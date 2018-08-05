Полицейские Харьковщины задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин 25 июля в поселке Донец Балаклейского района. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Около 16:30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тыс. гривен и ювелирными изделиями.

Для раскрытия дерзкого преступления полицейские провели комплекс оперативных розыскных действий. Благодаря принятым мерам они задержали в Одесской области двух человек, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец и 30-летний гражданин Грузии.

Как рассказал и.о. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрий Страхов, задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество воры распределили между собой.

В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Они извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас полицейскими принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления.

Досудебное расследование продолжается.