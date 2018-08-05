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На Кировоградщине задержаны более 30 участников «сходки» так называемых криминальных авторитетов области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Поводом для данной «встречи на природе» было назначение «смотрящего» за Светловодском и решение спорных вопросов, но все пошло не по их «утвержденному сценарию», несмотря на благословение «вора в законе» по кличке «Хохол», - написал он в Facebook.
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