Сегодня, 5 августа, в Украине чтят жертв «Большого террора», сообщает пресс-служба Института Нацпамяти.
«Большой террор» - масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.
Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время