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Сегодня, 5 августа, в Украине чтят жертв «Большого террора», сообщает пресс-служба Института Нацпамяти.  

«Большой террор» - масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.
ForUm

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