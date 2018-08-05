Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре. Такие сроки предоставления томоса об автокефалии называет Патриарх Филарет, передает 5 канал.

По словам предстоятеля Киевского патриархата, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор.

На нем выберут предстоятеля Украинской поместной православной церкви.

«Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви», - пояснил Филарет.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Конечная цель – даровать Украинской церкви автокефалию, говорится в послании Вселенского Патриарха Варфоломея Президенту Петру Порошенко.

Ранее Филарет заявил, что после признания единой Украинской православной церкви (УПЦ) все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.