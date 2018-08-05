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РФ использует незаконно построенный Керченский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить у судовладельцев желание заходить в порты Бердянска и Мариуполя.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Украинская правда.

«Это делается для дестабилизации ситуации в Азовском регионе в Украине, но я уверен, что совместно с нашими партнерами в регионе, которые являются участниками коалиции против РФ, им не удастся сделать это до конца. Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы в связи с этим, но ситуация в регионе стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов», - подчеркнул министр.

«Сейчас прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения мероприятий в российские порты судов с европейской регистрацией», - добавил он.

По информации Омеляна, из-за действий РФ наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.

«Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки является в разы выше», - отметил глава Мининфраструктуры.

«Это убытки не конкретно Украины. Это убытки каждого конкретного государства ЕС, перевозящего грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов. Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки. С Россией можно говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет, потому что мы видим, что эта страна полностью «слетела с катушек», - отметил Омелян.

Как сообщал ForUm, количество задержек и ареста Россией судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, составляет уже 148 единиц.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится сделать военную операцию атаки на Мариуполь.
ForUm

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