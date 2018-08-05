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Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Задача – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», - говорится в сообщении.

Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», - заявили в МИД РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин предоставил гражданство американскому актеру Стивену Сигалу в ноябре 2016 года.
ForUm

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