Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Задача – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», - говорится в сообщении.

Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», - заявили в МИД РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин предоставил гражданство американскому актеру Стивену Сигалу в ноябре 2016 года.