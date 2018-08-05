Сегодня, 5 августа, отмечается профессиональный праздник военных авиаторов – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Защитников воздушного пространства Украины поздравило руководство страны.

«Поздравляю с профессиональным праздником стражей небесных границ Украины. Желаю нашим военным чистого неба над головой. Пусть вас оберегают небесные Ангелы», - подчеркнул Президент Петр Порошенко.

«Вы одними из первых встали на защиту нашей Родины в 2014 году, выполняя боевые задачи по воздушной поддержке наземных войск, разведке, авиационной транспортировке подразделений и грузов, а также эвакуации раненых. Вечная память экипажам, которые не вернулись с боевого дежурства!» - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, мастерство украинских пилотов известно и признано далеко за пределами Украины.

«Образцовое выполнение транспортных перевозок, задач миротворческого характера и демонстрации летной выучки во время представления Украины на международных выставках авиационной техники – далеко не полный перечень побед наших военных летчиков, которые заслужили уважение во многих странах мира», - подчеркнул Турчинов.

Государство прилагает все усилия к обновлению и модернизации авиационной техники с учетом сегодняшних требований и вызовов национальной безопасности Украины.

Секретарь СНБО выразил глубокую благодарность всем военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины за образцовое выполнение воинского долга,

их работникам - за добросовестный труд на благо Украины, а ветеранам военной авиации - за преданность и весомый вклад в дело подготовки молодого поколения украинских соколов и инженерно-технического состава.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что украинские Воздушные силы имеют давнюю и славную историю, ведь достигают времен Украинской Народной Республики, когда в 1917 году был создан первый украинский Воздушный флот. С возрождением украинской независимости были возрождены и национальные Воздушные силы, которые защищают покой наших граждан с 1992 года.

«Наша военная авиация является важным элементом армейской инфраструктуры и обеспечивает надлежащую поддержку пехотным войскам как в военном, так и в логистическом плане. Во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил Воздушные силы является мощным, сбалансированным и эффективным родом войск. Опыт настоящих боевых действий делает отечественные Воздушные силы, как и украинское войско в целом, боеспособной боевой единицей, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности и отвечать на самые сложные вызовы современного мира», - подчеркнул глава правительства.

Турчинов и Гройсман поблагодарили военнослужащих и гражданских работников Воздушных сил Вооруженных сил за преданную службу народу Украины и ежедневный риск собственной жизнью.