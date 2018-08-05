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За прошедшие сутки, 4 августа, боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял позиции ВСУ  у Широкино из 82-мм минометов.

Вследствие враждебных действий из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов погибло, один получил ранения.

 
ForUm

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