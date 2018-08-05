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Глава генштаба РФ Валерий Герасимов отправил главе Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду письмо со своими предложениями по восстановлению Сирии. Об этом говорится в правительственной докладной записке США, сообщает Reuters.

Уточняется, что письмо было отправлено 19 июля, передает 112 Украина.

«Россия использовала тщательно охраняемый канал связи с высшим генеральным штабом Америки, чтобы предложить сотрудничество... в восстановлении Сирии и репатриации беженцев», - сообщает агентство.

В частности, российская сторона утверждает, что сирийское правительство не располагает достаточным количеством оборудования, топлива и других материалов, необходимых для восстановления разрушенной войной страны и приема беженцев, которые вернутся домой.

Согласно информации агентства, реакция Вашингтона на российский план была «ледяной», однако США планирует поддерживать подобные инициативы в том случае, если сирийский конфликт будет урегулирован политически, а в стране будут проведены выборы под наблюдением представителей ООН.

Вашингтон считает, что таким образом Россия, помогающая переломить ход войны в пользу режима действующего президента Сирии Башара Асада, пытается давить на США для восстановления находящихся под правительственным контролем районов - и таким образом еще больше укрепить сам режим.
ForUm

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