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На 328 км автодороги «Киев-Одесса» возле села Троицкое Любашевского района произошло ДТП с участием автомобиля «Хюндай Элантра» под управлением 36-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, водитель, пытаясь объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны. В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 рождения.

Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с различными степенями тяжести.
ForUm

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